Sindicato da Aviação Civil deseja "sorte ao novo ministro" pela "empreitada" que tem pela frente

O presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Ricardo Penarróias

Na reação à indicação de João Galamba para o cargo de ministro das Infraestruturas, o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Ricardo Penarróias, sublinhou que o novo governante tem uma grande empreitada pela frente e, por isso, espera competência.

"Espero que, mais do que ser o nome indicado, seja um nome competente. Desejo sorte ao novo ministro e à empreitada que aí vem porque provavelmente, se tiver sorte e sucesso, espero que os trabalhadores do grupo TAP tenham o mesmo sucesso. Da parte do sindicato, estaremos sempre disponíveis para dialogar, conversar e ajudar, sobretudo, para também ele ter conhecimento dos vários dossiers que existem, nomeadamente os planos de cabine. Deve garantir a paz social, acima de tudo", afirmou à TSF Ricardo Penarróias.

Quanto ao caso que está no centro da polémica que levou a esta remodelação governamental, o responsável afirma que têm de haver mais demissões.

"Alexandra Reis recebeu, alguém redigiu o documento. Esse alguém, segundo consta, é um gabinete externo à TAP. Até agora, duas pessoas assumiram responsabilidades: uma que recebeu e outra que devia ter tido conhecimento, que é o ministro. Faltam os restantes que redigiram o documento e quem deu o aval para o pagamento. O sindicato exige que quem é responsável assuma a responsabilidade", acrescentou o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil.

O primeiro-ministro escolheu os atuais secretários de Estado João Galamba e Marina Gonçalves para as funções de ministro das Infraestruturas e de ministra da Habitação, respetivamente.



Com esta opção, aceite pelo Presidente da República, o líder do executivo separa as pastas das Infraestruturas e da Habitação, áreas que até agora foram acumuladas pelo ministro cessante Pedro Nuno Santos.