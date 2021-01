Sindicato diz que fecho de fronteiras do país vem comprovar a importância do SEF

A reestruturação do SEF foi anunciada a 9 de dezembro, dia em que se a diretora Cristina Gatões apresentou demissão © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Os inspetores do SEF consideram que o fecho de fronteiras do país só vem comprovar a necessidade de o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras se manter como está. Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF diz, em entrevista à TSF, que António Costa não pode fechar fronteiras ao mesmo tempo que prepara o encerramento do serviço.

"O primeiro-ministro António Costa devia pôr os olhos na necessidade que o país tem de ter uma força de controlo de fronteiras tão capacitada, preparada e competente como o SEF. No fundo, o primeiro-ministro não pode andar, como andou todo este mês de janeiro, a ter reuniões para extinguir o SEF e dias depois vir ao SEF pedir para manter as fronteiras seguras, como só o SEF sabe fazer", sustenta.

Para Acácio Pereira, "extinguir o SEF seria deitar fora competências, património, tecnologia e método de investigação avançada e formas de cooperação internacional".

Sobre a reestruturação do SEF, o ministro da Administração Interna tinha prometido que durante este mês de janeiro apresentaria um diploma legal com as primeiras alterações previstas.

Eduardo Cabrita já se reuniu com o sindicato dos inspetores, mas Acácio Pereira diz que não recebeu qualquer plano concreto de reestruturação: "Tivemos uma reunião inócua e demonstrou que o Governo nesta matéria não está preparado nem tem nada preparado nem sabe exatamente aquilo que tem de fazer. O ministro apenas falou com base em rascunhos, não apresentou nenhum plano, nada concreto."

A reestruturação do SEF foi anunciada a 9 de dezembro, dia em que se a diretora Cristina Gatões apresentou demissão devido ao caso do assassinato do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk.