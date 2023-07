Sindicato diz que primeiro dia de greve na easyJet registou "adesão massiva"

© Patrícia de Melo Moreira/AFP (arquivo)

Por Lusa 21 Julho, 2023 • 20:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) disse hoje que o primeiro dia de greve na easyJet registou uma "adesão massiva" e um "impacto operacional brutal", segundo uma mensagem aos associados.

"Findo o primeiro dia de greve, e tal como suspeitávamos, a adesão foi massiva e o impacto operacional brutal: dos 102 voos originalmente programados, 72 foram cancelados antes do período de greve e dos 30 remanescentes, 20 foram considerados serviços mínimos", referiu.

Segundo a estrutura, "dos restantes 10 voos não abrangidos nos serviços mínimos, seis foram realizados por chefias e quatro cancelados".

A easyJet, por sua vez, referiu hoje que "em Lisboa, Porto e Faro a adesão à greve [...] foi, até ao momento [início da tarde], de 57%".

A transportadora rejeitou ainda que tenha cancelado hoje mais de 300 voos. "Para proteger os nossos clientes, consolidámos preventivamente o nosso programa de voos com base em Portugal, a fim de permitir aos passageiros gerirem os seus planos de viagem com antecedência e evitar perturbações no dia", garantiu.

"Simplesmente não é verdade que tenhamos cancelado mais de 300 voos hoje, esses voos foram retirados do nosso programa há semanas, a fim de possibilitar que os clientes ajustassem os seus planos de viagem e evitassem ficar retidos devido à greve", disse a transportadora, adiantando que planeava "operar 100%" da sua programação "em Lisboa, Faro, Funchal e Porto Santo". No Porto, "planeamos operar 89% do nosso horário (quatro cancelamentos)", referiu.

O presidente do SNPVAC acusou hoje a easyJet de "ter um 'budget' para greves, mas não para aumentos salariais" e avisou que os tripulantes de cabine estão preparados para mais paralisações.

"Infelizmente, a empresa tem a postura de que quando fazemos um pré-aviso de greve eles cancelam as reuniões. A easyJet já tem um 'budget' [orçamento] para greves. Em França e Espanha também foi necessário haver uma, duas, três e infelizmente quatro greves para a empresa ouvir", disse Ricardo Penarróias.

"Não é justo que um tripulante em Portugal ganhe menos 67% do que um tripulante em França ou na Alemanha. Não é o nível de vida de Portugal comparado com França que justifica esse diferencial. Estamos a falar de uma das bases mais rentáveis, rede essa que teve lucro no primeiro trimestre de 228 milhões. Os lucros têm de acompanhar as condições dos trabalhadores", disse.

A greve na easyJet prossegue até ao dia 25 de julho (inclusive).