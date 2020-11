Sindicato dos Guardas Prisionais diz que número de infetados em Tires não bate certo

Todas as reclusas de Tires já foram testadas © Adelino Meireles/Global Imagens

Os números não batem certo. A Direção-Geral dos Serviços Prisionais diz que são 120 as mulheres com Covid-19 na cadeia de Tires, mas o sindicato dos guardas Prisionais garante que o universo de infetadas é de, pelo menos, 150.

Independentemente desse desacordo, Jorge Alves, o presidente do sindicato, acusa os responsáveis do estabelecimento prisional de não terem tomado as devidas precauções relativamente à reclusa que esteve na origem do surto.

"Isto acima de tudo é uma falta de responsabilidade da administração. A reclusa veio do hospital, entrava e saía da cadeia para consultas sem qualquer tipo de quarentena, andava lá junto das mulheres. Ainda por cima é uma reclusa que tinha problemas e, portanto, carecia de algum cuidado", explicou Jorge Alves.

De acordo com o Sindicato dos Guardas Prisionais, apesar de todas as reclusas de Tires já terem sido testadas quem toma conta delas ainda não foi. Jorge Alves alerta ainda que a cadeia de Tires não tem condições para lidar com tantas pessoas infetadas.