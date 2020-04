Sindicato dos Jornalistas saúda mas considera insuficientes apoios aos media

© Lusa

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) saudou esta sexta-feira as medidas do Governo de apoio à comunicação social, mas considerou-as insuficientes, pedindo medidas de médio e longo prazo para uma "crise estrutural" no setor.

"O Sindicato dos Jornalistas (SJ) considera positivo o apoio de emergência ao setor da comunicação social anunciado hoje pelo Governo, mas realça que não é suficiente e que se impõem medidas de médio e longo prazo para responder a uma crise estrutural, agora agravada com o contexto da pandemia de covid-19", pode ler-se um comunicado enviado pelo SJ às redações.

O Estado vai fazer a compra antecipada de publicidade institucional, alocando 15 milhões de euros, para ajudar o setor de media face ao impacto da pandemia de covid-19, anunciou a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

"O Estado decidiu alocar uma verba de 15 milhões de euros na aquisição antecipada de espaço para publicidade institucional, através de televisão e rádio, em programas generalistas e temáticos informativos, e através de publicações periódicas de informação geral", afirmou Graça Fonseca na Presidência do Conselho de Ministros.

A direção do SJ, que assina o comunicado enviado às redações, saudou ainda que "a Literacia para os Media esteja entre os temas das campanhas institucionais que farão parte desse pacote de publicidade institucional antecipado".

"O SJ junta-se ao Governo no destaque do papel do jornalismo e dos jornalistas para o sucesso da campanha sanitária em resposta à pandemia de covid-19", pode também ler-se no documento.

A estrutura sindical que representa os jornalistas afirmou-se ainda "disponível para continuar a dialogar com o Ministério da Cultura, nomeadamente com o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media [Nuno Artur Silva], que se comprometeu -- o que é de louvar -- em passar, desde já, a discutir sobre as medidas a adotar no futuro para apoiar o setor".

O sindicato recordou que já enviou propostas à tutela, redigidas na sequência da conferência sobre Financiamento dos Media, que decorreu em dezembro de 2019 em Cascais, distrito de Lisboa.