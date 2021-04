Sindicato dos magistrados interpõe ação para impugnar diretiva da PGR

© Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Por TSF com Lusa 06 Abril, 2021 • 20:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) quer impugnar judicialmente a diretiva da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, sobre subordinação hierárquica, por considerar que esta é "ilegal e inconstitucional".

Em comunicado, o SMMP informa que, esta terça-feira, deu entrada no Supremo Tribunal Administrativo de uma ação relativa à diretiva nº 4/2020 acompanhada de um parecer elaborado pelos professores Manuel da Costa Andrade e Paulo Pinto de Albuquerque.

No parecer, escreve o SMMP, "<>fica demonstrado, sem margem para qualquer dúvida, que a diretiva é ilegal e inconstitucional" e a PGR é acusada de usurpar "competências próprias da Assembleia da República (AR), criando normas novas com repercussão no processo penal, à margem do Parlamento, por via administrativa".

O presidente do SMMP, Adão Paulo Carvalho, explicou ao jornalista Nuno Domingues o que está em causa. 00:00 00:00

O SMMP considera que a apreciação feita pelos dois professores catedráticos "coloca em crise, de forma irremediável, a aplicação da diretiva nº 4/2020 da PGR, uma vez que os magistrados do Ministério Público devem recusar o cumprimento de diretivas ilegais".

"Este diploma impõe a obrigação da recusa do cumprimento de diretivas ilegais e não uma mera faculdade", acrescenta a estrutura sindical, no mesmo comunicado. "A directiva nº 4/2020 tem efeitos externos muito relevantes, afectando de forma decisiva princípios basilares do processo penal, como o da publicidade e processualização do inquérito, bem como o direito de defesa do arguido", acrescenta o sindicato.

O SMMP explica ainda que o recurso à via litigiosa "só ocorre porquanto a Procuradora-Geral da República persistiu em manter soluções ilegais e inconstitucionais", que afetam o funcionamento do MP, "mas também os direitos de outros sujeitos processuais". O sindicato defende também que é colocado em causa o princípio da separação de poderes.

Na diretiva em causa é determinado que os superiores hierárquicos podem dar aos subordinados "ordens e instruções que se destinem a produzir efeitos num determinado processo". Essas mesmas ordens "são sempre reduzidas a escrito" e ficam guardadas num "dossiê de preparação e acompanhamento, já instaurado ou a instaurar".

O parecer do Conselho Consultivo da PGR, cuja doutrina Lucília Gago determinou que seja "seguida e sustentada pelo MP", prevê que a hierarquia do MP pode intervir nos processos-crime, "modificando ou revogando decisões anteriores".

Alerta lançado no último mês

Em fevereiro, o sindicato, anunciou que ia exigir, por abaixo-assinado e mobilização da classe, que a PGR revogue a diretiva que reforça os poderes dos superiores hierárquicos.

Numa audição na comissão parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias, em 3 de fevereiro, o então presidente do SMMP, António Ventinhas, disse que a diretiva permite a interferência política na investigação criminal e lembrou que o estatuto do Ministério Público (MP) já tem mecanismos que podem ser utilizados pelos superiores hierárquicos durante os processos.

"Esta diretiva foi feita para a permissão de ordens em concreto, com a interferência em concreto nos processos. É uma realidade nova que passa a estar consagrada através de um instrumento hierárquico e é por essa razão que temos feito oposição, por entendermos que esta norma é ilegal e viola o Estatuto e o Código de Processo Penal", reiterou o dirigente sindical, na audição.