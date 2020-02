Sindicato dos Médicos "frontalmente" contra concurso para PPP do Hospital de Cascais

O Conselho de Ministros aprovou, a 13 de fevereiro, a resolução que prevê uma nova PPP em Cascais © Paulo Spranger/Global Imagens

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) manifestou-se esta quarta-feira "frontalmente" contra o lançamento de um novo concurso para a Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital de Cascais, defendendo que o Governo deveria repor a gestão pública.

Em comunicado, o sindicato sublinha que a decisão do Conselho de Ministros "põe em causa a Lei de Bases da Saúde de 2019, que veio privilegiar a gestão pública do Serviço Nacional de Saúde (SNS), recorrendo ao setor privado e social de forma supletiva e temporária".

"Ao optar pela continuidade da PPP em Cascais, o Governo escolhe favorecer as entidades privadas, quando poderia e deveria optar pela gestão pública do hospital, que garantisse os cuidados necessários e diferenciados à população", destaca o sindicato.

No entendimento do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, a PPP de Cascais "não trouxe qualquer vantagem em termos de qualidade e acessibilidade aos cuidados de saúde".

O sindicato lembra que no Hospital de Cascais "não existem valências de Infecciologia, Oncologia e Psiquiatria comunitária, obrigando médicos e doentes a deslocarem-se de e para outras unidades de saúde".

Afirmam também que a "administração do hospital está sob suspeita de falsear resultados clínicos e algoritmos do sistema de triagem da urgência para aumentar as receitas pagas à PPP".

De acordo com o SMZS, a Lei de Bases da Saúde de 2019 veio substituir uma lei que, desde 1990, desvirtuava os princípios fundadores do SNS e que legalizou o desvio dos dinheiros públicos para financiar negócios privados.

"O Governo, com esta opção, decide voltar à lei de 1990. Para o SMZS, esse é um retrocesso inaceitável, que corrompe os princípios de um SNS público, universal e gratuito", refere o sindicato.

O Conselho de Ministros aprovou, a 13 de fevereiro, uma resolução que prevê uma nova PPP no Hospital de Cascais, aguardando que o Governo possa lançar o concurso "muito brevemente".

No briefing aos jornalistas, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, referiu que, face às alterações ao regime jurídico das PPP, que atribuiu ao "Conselho de Ministros competências para a prática de vários atos" nesta matéria, a reunião do executivo aprovou uma resolução com decisões relativas aos hospitais de Loures, Cascais e Vila Franca de Xira.

"Estabelece os pressupostos de lançamento e adjudicação de um novo contrato de parceria para a gestão e prestação de cuidados de saúde no Hospital de Cascais, assegurando que os atos praticados anteriormente se encontram salvaguardados", refere o comunicado.

O secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, explicou que, "no que diz respeito a Cascais, existe uma equipa de projeto que foi nomeada ao abrigo do anterior regime", tendo o Conselho de Ministros confirmado que "os pressupostos que estão subjacentes a esse trabalho se mantêm de forma a que se possa aproveitar esse trabalho que foi feito e iniciar agora o processo no que diz respeito ao lançamento de uma nova PPP".

Na semana passada, o parlamento aprovou a audição da ministra da Saúde, Marta Temido, para prestar esclarecimentos sobre a decisão de lançamento de uma nova PPP para o Hospital de Cascais.