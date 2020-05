Sindicato dos trabalhadores dos correios entregam pré-aviso de greve

Trabalhadores dos CTT © HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações entregou esta quinta-feira um pré-aviso de greve para 29 de maio. Os trabalhadores dos CTT não aceitam ter um cartão de refeição como forma de pagamento do subsídio de alimentação.

"Não serve para o trabalhador pagar a gasolina, não ser para o trabalhador dividas, pagar os empréstimos. Não abdicamos do trabalhador possa fazer com o seu dinheiro aquilo que quer. Daí esta luta", justifica Víctor Narciso, presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações.

Víctor Narciso e os pagamentos em cartão 00:00 00:00

Os trabalhadores dos CTT defendem o pagamento no vencimento mensal por transferência bancária, como tem sido feito até ao momento.