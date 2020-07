SIndicato garante adesão total na greve da CP. Empresa nega má-fé nas negociações

Por Sara Beatriz Monteiro e Cristina Lai Men 24 Julho, 2020 • 08:57 Partilhar este artigo Facebook

O Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) fala numa adesão total dos revisores e operadores de bilheteira da CP à paralisação marcada para esta sexta-feira em protesto contra a proposta de regulamento de carreiras apresentada pela empresa. Já a CP adianta que, em 252 ligações programadas entre a meia-noite e as 08h00, efetuaram-se 147, ou seja, acima dos 50%.

A empresa sublinha que os números estão acima dos que estão acima dos que estão previstos nos serviços mínimos. As mais afetadas são as ligações de longo curso: alfas, intercidades e regionais.

Por outro lado, o dirigente sindical Luís Bravo adianta que estão a ser realizados apenas os serviços mínimos e defende que a adesão à greve "demonstra bem a indignação dos trabalhadores".

Luís Bravo acusa ainda a CP de "má-fé" e de atitude vergonhosa: "Aquilo que nós esperávamos era reivindicar que não nos tirassem 30% do nosso salário. Estamos a falar de trabalhadores que têm salários base entre os 695 em início de carreira até 900 euros no final da carreira, ao fim de 25 anos. É completamente injusto. É, de facto, uma atuação de má-fé e envergonha os ferroviários."

Entretanto, a CP enviou um comunicado às redações no qual esclarece que a assinatura do Contrato de Serviço Público, na recuperação do prestígio da indústria ferroviária e na fusão, por incorporação, da EMEF na empresa, levou a que fosse necessário "proceder à análise das situações laborais das diversas carreiras e situações laborais dos trabalhadores que passaram a integrar o efetivo da nova CP".

Assim, garante a CP, "Foram celebrados três novos acordos de empresa que resultaram de um longo processo negocial em que todas as partes - empresa e sindicatos - atuaram com lealdade, boa-fé e espírito construtivo".

A empresa recebeu, por isso, "com estranheza" os pré-avisos de greve que têm "como razão principal para estas greves a discordância face à referida proposta negocial", uma vez que, de acordo com a CP, essa "discordância não foi manifestada previamente a esta tomada de posição".

Por fim, a CP assegura que, "ao contrário do que invoca o SFRCI, a CP não pretende extinguir as categorias de Operador de Revisão e Venda e Operador de Venda e Controlo", mas sim fundi-las numa única categoria, de Operador Comercial, "uma vez que já hoje desempenham exatamente as mesmas funções, mantendo as especializações atualmente existentes na área de Revisão e Venda e Venda e Controlo".