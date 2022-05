Sindicato Independente dos Médicos pede resposta urgente para cuidados psiquiátricos de reclusos

© Pedro Correia/Global Imagens

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) alertou esta terça-feira para "os graves problemas dos cuidados de saúde" da população reclusa, especialmente os cuidados psiquiátricos, uma situação "com tendência a piorar", e pediu resposta urgente do Governo.

Numa carta enviada à ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Casto, o SIM admite recorrer à greve e diz que a situação se tem agravado, com reclusos em situação de descompensação psíquica e sem vagas para tratamento, tanto mais que o número de médicos e de camas não acompanha o aumento de doentes.

A falta de respostas na intervenção psiquiátrica, diz o SIM, "acarreta riscos para a saúde e segurança dos doentes psiquiátricos, bem como para os profissionais de saúde que deles cuidam".

"A manutenção de doentes mentais graves, em meio prisional ao longo destes últimos anos, é Insustentável", diz-se na carta, a que a Lusa teve acesso, na qual se alerta que a situação leva a que nem os doentes inimputáveis nem os reclusos doentes mentais "estejam a ser devidamente tratados".

Na carta o SIM pede uma resposta da ministra dentro de 30 dias, admitindo, na falta dela, consultar os associados quanto à possibilidade de uma greve dos médicos, pedindo ao mesmo tempo a intervenção da Ordem dos Médicos.

Roque da Cunha explica situação na Clínica Psiquiátrica do Hospital São João de Deus 00:00 00:00

Roque da Cunha confirma que situação tem piorado "nos últimos meses"

Roque da Cunha, confirma que, "nos últimos meses" se tem vindo a agravar "a situação nas áreas de psiquiatria" e, na Clínica Psiquiátrica do Hospital São João de Deus "já há mais de um ano e meio que tem mais pessoas internadas do que aquelas que devia ter".

O secretário-geral do SIM acrescenta que "com estas dificuldades", algumas pessoas estão "a ser internadas noutras enfermarias, que, com poucos médicos de enfermaria, neste momento, "não há condições de segurança, não só das pessoas que estão internadas, como também dos profissionais."

A greve servirá "para criar condições para que os doentes psiquiátricos sejam tratados de forma digna" 00:00 00:00

"A perspetiva de uma greve nos serviços prisionais não está posta fora de questão", afirma Roque da Cunha, mas essa reivindicação "não é para falar de salários", "mas sim para criar condições para que os doentes psiquiátricos sejam tratados de forma digna".