Sindicato Nacional dos Enfermeiros rejeita diploma sobre Unidades de Saúde Familiar

O Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE) rejeita o projeto de diploma do Governo sobre as Unidades de Saúde Familiar (USF), posição que vai ser transmitida esta segunda-feira ao Executivo durante a reunião com o secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, que durante o dia de hoje recebe várias organizações sindicais representativas dos enfermeiros.

Emanuel Boieiro, presidente da direção do Sindicato Nacional dos Enfermeiros, diz que o diploma do executivo sobre as USF não vai ao encontro do que o país precisa. "Rejeitamos completamente este projeto de diploma, uma vez que não reflete aquilo que já temos referido nas várias reuniões com o Ministério da Saúde, no sentido de valorizar aquilo que os enfermeiros podem e devem fazer. Para a questão dos incentivos que devem ser distribuídos de forma justa e equitativa e é também a questão da revisão da tabela salarial, se queremos reter os melhores no SNS temos que fazer um esforço... não só o Ministério da Saúde, mas o Ministério das Finanças. Com as remunerações que atualmente se pagam no Serviço Nacional de Saúde é normal continuarem a emigrar ou sair para o setor privado."

O Sindicato Nacional dos Enfermeiros lamenta que o SNS não seja uma prioridade para o Governo e sublinha que continua disponível para negociar.

"O nosso propósito enquanto sindicato não é fazer greves a todo momento, portanto até esgotarmos o espaço para negociação, para o diálogo, vamos continuar junto do Ministério da saúde e das finanças, junto ao governo, a mostrar que é preciso valorizar os enfermeiros, senão saem do país ou saem para o setor privado. Também não conseguimos perceber se o SNS é uma prioridade ou não para este governo... neste momento não nos parece que seja."

A reunião com o secretário de Estado da Saúde está marcada para as 09h00, depois Ricardo Mestre recebe o Sindicato Democrático dos Enfermeiros e durante a tarde reúne com a Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública e com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública.