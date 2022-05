Sindicato não recomenda estacionamento "à vontadinha" em dia de greve da EMEL

Os trabalhadores da EMEL vão estar em greve esta sexta-feira © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Dora Pires e Rui Oliveira Costa 05 Maio, 2022 • 19:48

Os trabalhadores da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) vão estar em greve esta sexta-feira. O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), que marcou a greve, espera que "uma grande adesão", mas não garante que não haja quem esteja a passar multas.

"Desde a fiscalização, dos reboques, dos administrativos, de todas as áreas da EMEL. Uma grande expectativa de uma grande adesão", disse o coordenador Orlando Gonçalves à TSF.

Questionado sobre se as pessoas vão poder estacionar mais à vontade em Lisboa, o coordenador não deixa garantias: "Eu não quero ser acusado de estar a dizer 'estejam à vontadinha que não vai haver ninguém a passar multas' e depois passarem. Ainda vão acusar o sindicato. Mas as expectativas que temos são de uma grande adesão por parte dos trabalhadores."

Entre as reivindicações dos trabalhadores, o sindicato justifica o pedido de melhores condições para os funcionários com os lucros da empresa.

Orlando Gonçalves não garante que não existam trabalhadores a multar. 00:00 00:00

"A EMEL anda a apresentar lucros há vários anos. Este ano já preveem, em termos de receitas, ter receitas superiores àquelas que teve em pré-pandemia, ou seja, receitas superiores a 40 milhões de euros. Portanto, 20 euros de proposta para quem gera a riqueza que há na EMEL é manifestamente insuficiente", considera o sindicalista.

No comunicado explica-se que os trabalhadores "protestam por aumentos salariais, a atribuição de diuturnidades, o aumento do subsídio de penosidade e de turnos no transporte de valores".