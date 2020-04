Sindicatos querem que ANA retribua ganhos aos trabalhadores

O presidente executivo da ANA, Thierry Ligonnière © Artur Machado / Global Imagens

Por Lusa 04 Abril, 2020 • 09:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os sindicatos que representam os trabalhadores da aviação e dos aeroportos querem que a ANA - Aeroportos de Portugal retribua aos funcionários "uma pequena parte daquilo que ganhou" nos últimos anos, na sequência da pandemia covid-19.

De acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira, a ANA "tentou obter junto dos sindicatos uma carta de conforto para aplicar algumas medidas, qu,e entende a empresa, possam mitigar os efeitos nas suas contas", devido à pandemia da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

A nota é assinada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), pelo Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Aeroportos e Aviação (SINDAV) e pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC).

O presidente executivo da ANA, Thierry Ligonnière, disse na quarta-feira que estava a dialogar com os trabalhadores, "pedindo a colaboração voluntária de todos com um conjunto de medidas", para tentar evitar a aplicação do 'lay-off' na empresa.

Os três sindicatos consideram que estas propostas diferenciam "o espírito de sacrífico dos trabalhadores do espírito de sacrifício da ANA" e querem, por isso, que a empresa retribua aos trabalhadores, "ao setor da aviação e dos aeroportos e a Portugal, uma pequena parte daquilo que ganhou nos últimos seis anos".

As estruturas sindicais advogam que ANA acumulou "resultados positivos nos últimos seis anos que lhe permitem, pelo menos por enquanto, fazer face ao cenário" de pandemia.

Thierry Ligonnière realçou que "todas estas medidas [propostas] serão voluntárias e só serão executadas com o acordo do próprio trabalhador".

A Lusa noticiou, na terça-feira, que o presidente da ANA apelou à "adesão individual a uma ou mais medidas de apoio".

Entre estas medidas constam a atribuição de licenças sem vencimento, redução temporária de 20% do período normal de trabalho durante três meses ou o gozo antecipado de férias relativas a 2020.

A empresa gestora dos aeroportos nacionais também anunciou a aplicação de um corte de 20% nos salários da comissão executiva, a suspensão da distribuição de prémios durante o período da crise, da revisão da tabela salarial e da atualização do subsídio de refeição até ao final do ano.

Thierry Ligonnière informou ainda que "deverão ser gozados os descansos compensatórios já vencidos e as férias relativas aos anos anteriores, até 30 de abril" e que está suspensa a realização de trabalho suplementar, salvo autorização expressa da comissão executiva".

Além disso, refere, foram interrompidas as ações de consultoria externa, as contratações e adiadas ações de manutenção preventiva em infraestruturas e equipamentos não críticos.

O SARS-CoV-2, responsável pela pandemia da doença covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 57 mil.

Dos casos de infeção, mais de 205 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 246 mortes, mais 37 do que na véspera (+17,7%), e 9.886 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 852 em relação a quinta-feira (+9,4%).

Dos infetados, 1.058 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 68 doentes que já recuperaram.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.