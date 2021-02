"Sinto-me aliviado." Centros de saúde já vacinam utentes contra Covid-19

Vacinação arrancou no centro de saúde de Alvalade © André Kosters/EPA

A vacinação contra a Covid-19 nos centros de saúde arrancou esta quarta-feira em Lisboa. Estão a ser vacinadas pessoas com mais de 50 anos e patologias associadas, mas também idosos com 80 ou mais anos.

A Unidade de Saúde Familiar de Alvalade foi um dos pontos de partida para a nova etapa do plano de vacinação em Portugal. As vacinas começaram a ser administradas logo de manhã, durante a visita de António Costa e Marta Temido à unidade de saúde.

António Videira foi um dos utentes que recebeu a vacina, tem 70 anos e sente-se "aliviado, é a única solução para eliminar o bicharoco".

"Na minha idade, se contactasse com alguém infetado, estaria muito mais vulnerável pelas maleitas que tenho. Assim há cautelas, estou mais protegido do que qualquer outro ser humano", enaltece.

Os recentes vacinados ficam meia hora numa sala de recuperação, para despistar qualquer reação adversa. Ainda assim, a coordenadora da unidade de saúde familiar de Alvalade, Mariana Freire, sublinha que os efeitos secundários são poucos e leves.

"A primeira dose pode resultar em efeitos secundários comuns em qualquer vacina, como o braço dorido e moleza. A segunda dose também poderá dar sintomas em algumas pessoas, mas geralmente sempre sintomas ligeiros", garante.

A adesão tem sido massiva, com vários utentes a ambicionar o fármaco, mesmo quando os fármacos ainda estavam na fase de testes.

"Ainda no ano passado, sem qualquer plano de vacinação para a Covid-19, já tínhamos vários utentes que se queriam inscrever para a vacina. A adesão começou há vários meses", salienta.

Vacina com "vírus inativo, que não causa doença"

Apesar de surtos detetados em lares de idosos, após a vacinação, Mariana Freire lembra que o fármaco contém "vírus inativado e não causa a doença de certeza". No entanto, explica que, com um período de incubação de 15 dias, "a pessoa pode ser vacinada, desenvolvendo a doença porque já estava infetado antes".

"Se uma pessoa tiver a primeira dose da vacina e alguns dias depois desenvolver a doença, não foi devido à vacina, mas pela pessoa já estar infetada", explica.

Outro dos utentes convocados para receber a vacina no centro de saúde de Alvalade foi Joaquim Crespo. O utente admite que contava com mais três meses para receber a vacina, mas a sua situação assim obriga.

"Desde março que estávamos à espera da vacina, e apareceu. Tenho diabetes, tensão sempre alterada e um tive enfarte há três anos", afirma, justificando as condições para receber a vacina antecipadamente.

Para garantir a imunidade contra a Covid-19, os utentes têm de tomar a segunda dose da vacina, dentro de três semanas.

A vacinação prossegue esta quinta-feira, com mais sete centros de saúde no Norte a iniciar a vacinação: Braga, Marão e Douro Norte, Porto Oriental, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Gaia, Gondomar e na Unidade Local de Saúde Nordeste.

Vão ser administradas perto de 900 vacinas até ao final da semana.