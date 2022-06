Sintra convida visitantes a dar um "mergulho no mar de lixo"

Por Cristina Lai Men com Clara Maria Oliveira 22 Junho, 2022 • 11:24 Partilhar este artigo Facebook

O espaço SMAS (Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra) da Ribeira de Sintra recebe a exposição "Splash - Dá um mergulho no mar de lixo!", que explora o potencial artístico de resíduos recolhidos nas praias de Sintra.

Aberta ao público desde 21 de maio e até 24 de setembro, a exposição é constituída por fotografias de grande dimensão, algumas instalações artísticas e peças utilitárias, como uma mesa e candeeiros. O objetivo principal é tentar que o visitante fique "incomodado" com o lixo espalhado no local.

Nuno Antunes, o fotógrafo que pensou na apresentação, disse, em declarações à TSF, que "o desafio surgiu durante o ano passado [2021], através de Helena Cardoso e do Carlos Vieira", mas a sensibilização para a problemática do lixo plástico nos oceanos ocorreu durante "uma viagem de barco à vela para o Brasil", há cerca de dez anos.

O lixo é, segundo o artista, "mais fácil de recolher" nas costas, mas os materiais retirados são, maioritariamente, de locais com mais difícil acesso, porque "não há meios suficientes que vá recolher a quantidade de lixo" que o ser humano produz.

A exposição tem como principal objetivo "dar uma segunda vida" aos objetos expostos, tendo como base a "economia circular". Durante as limpezas na costa portuguesa, Nuno Antunes revelou que já encontrou objetos como uma banheira de ferro.

O artista criou uma marca, a RECYCLE.SEA.ART, e lançou mãos ao engenho e à arte. "No meu atelier, transformo e fabrico, artesanalmente, cada peça com o propósito do lixo virar um utensílio para uso nas nossas casas e, acima de tudo, que nos dê muito prazer", acentua, realçando que esta atitude "é uma forma de respeito pela natureza, de aplicar princípios básicos de sustentabilidade ao nosso dia a dia, de contribuir com pequenos gestos diários para a limpeza do meio ambiente".

A exposição foi inaugurada a 21 de maio, e estará em exposição no SMAS até 24 de setembro.