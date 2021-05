SIS alerta para risco de ataques a interesses judaicos em Portugal

© Leonel de Castro/Global Imagens

O Serviço de Informações de Segurança (SIS) alertou as forças de segurança para o risco de ataques a interesses judaicos em Portugal, na sequência da escalada de violência entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.



Segundo a edição desta quarta-feira do Diário de Notícias, foi pedido às forças de segurança que adotem medidas preventivas face a uma ameaça de grau 3, que representa um "risco significativo", incluido assegurar a proteção de pessoas ou instalações que possam representar alvos para potenciais atentados.



Deverá ser reforçada a segurança da embaixada de Israel, em Lisboa, mas também em sinagogas, associações judaicas e até restaurantes israelitas, numa missão em coordenação com a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, revelou ao mesmo jornal fonte ligada aos serviços de segurança.



A escalada do conflito no Médio Oriente já causou a morte a mais de 210 palestinianos e a 12 israelitas, dez dias depois do início das ofensivas. Segundo a ONU, mais de 58.000 pessoas foram deslocadas pela violência em Gaza.