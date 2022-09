Sismo atinge o México, Rafa deixa a seleção para dedicar-se ao Benfica e outros destaques TSF

O abalo teve origem a 63 quilómetros de Coalcoman © Jose Mendez/EPA

Um sismo de magnitude 7.4 na escala de Richter atingiu esta segunda-feira a zona central do México. No Twitter, o Serviço Sismológico Nacional escreve que o abalo teve origem 63 quilómetros a Sul de Coalcoman, na costa Oeste.

No futebol, uma surpresa. O extremo do Benfica Rafa pôs termo à sua carreira na seleção portuguesa de futebol, informou o futebolista em comunicado. Aos 29 anos, conta 25 internacionalizações pela seleção principal, sem ter apontado qualquer golo.

À TSF, António Araújo, empresário de Rafa Silva, garante que o avançado renunciou à seleção nacional de futebol para se concentrar no Benfica, clube que representa desde 2017.

Depois de cerca de três mil agricultores espanhóis se terem manifestado para pedir que o país acabe com a libertação de água para Portugal, no âmbito do acordo de Albufeira, Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), afirma à TSF que esse pacto tem regras claras e deve ser cumprido, lembrando também que a água só pode ficar do lado espanhol sob determinadas condições.

O PSD quer alargar aos pensionistas o apoio de 125 euros que o Governo vai dar em outubro aos cidadãos ativos e manter em vigor o regime legal de atualização das pensões para 2023. O partido entregou no Parlamento propostas de alteração, para serem discutidas na especialidade, ao diploma do Governo que determina o coeficiente de atualização de rendas para 2023, reduz o IVA no fornecimento de eletricidade e estabelece um regime transitório de atualização das pensões.

Já o caso dos seis alunos do curso de Comandos que foram hospitalizados está a ser investigado pelo Ministério Público. À TSF, a Procuradoria-Geral da República confirmou a abertura do inquérito, que está nas mãos do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Foram identificados os suspeitos de atos de intolerância com dois adeptos do FC Porto no recinto do Estoril Praia, confirmou fonte oficial da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD). A mesma fonte deu conta da identificação de suspeitos, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da abertura de processo de contraordenação pelos atos praticados no sábado, durante o empate do Estoril Praia na receção ao campeão FC Porto (1-1), da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Quando o telefone tocou, ao final da manhã, o coração de Cristèle Alves Meira começou a bater mais rápido. A Academia Portuguesa de Cinema acabara de anunciar o representante nacional na corrida aos Óscares. Do outro lado, Pedro Borges, da Midas Filme, produtora de "Alma Viva", tinha a melhor das notícias para a realizadora do filme. "Quando eu vi o nome dele aparecer no meu telemóvel senti logo uma alegria", conta à TSF.

Em declarações à TSF, o ex-treinador Manuel José analisou o início da época de Benfica, SC Braga, Sporting e FC Porto e, além de retirar equipas da luta pelo título, também admite que ainda é cedo para apostar num campeão. Esta análise surge numa altura em que a I Liga portuguesa entrou no primeiro período de pausa na temporada, provocado pelos compromissos das seleções nacionais.

No Famalicão, o treinador português Rui Pedro Silva deixou o comando técnico do clube depois de ter conseguido apenas uma vitória e um empate em sete jogos da presente edição da I Liga. O técnico de 45 anos tinha chegado a Famalicão em dezembro do ano passado para substituir Ivo Vieira e chegou a renovar o contrato no início desta temporada, mas a saída foi agora anunciada num comunicado da SAD famalicense.