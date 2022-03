Três sismos inferiores a 3 na escala de Richter sentidos na ilha de São Jorge

© Adelino Meireles/Global Imagens (arquivo)

Três sismos de intensidade inferior a 3 na escala de Richter foram sentidos este sábado na ilha de São Jorge, nos Açores, de um total de 10 ocorridos esta tarde naquela ilha, segundo dados do CIVISA da região.



"De acordo com a informação disponível até ao momento os sismos foram sentidos com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) nas freguesias de Manadas, Urzelina e Norte Grande (concelho de Velas) e nas freguesias de Ribeira Seca e Calheta (concelho de Calheta)", na ilha de São Jorge, lê-se num comunicado disponível na página da internet do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica (CIVISA).



Segundo o CIVISA, que já tinha emitido um comunicado esta tarde, os sismos sentidos ocorreram às 17:19, 17:20 e 17:21 locais (mais uma hora em Lisboa).



O primeiro "teve magnitude 2,9 (Richter) e epicentro a cerca de 2 quilómetros a oeste/sudoeste do Norte Grande".



O segundo sismo, com a mesma magnitude, ocorreu a 2 quilómetros sudoeste do Norte Grande e o terceiro, com magnitude de 2,8, foi registado na mesma localização.



De acordo com a página da internet do CIVISA, entre as 17:19 e as 18:41 locais ocorreram 10 sismos em São Jorge, com intensidades entre 2,4 e 3,3 na escala de Richter.



"O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário", lê-se na publicação da Proteção Civil.

Notícia atualizada às 20h20