Sismo de 3.4 no mar sentido em Amadora, Sintra, Mafra e Torres Vedras

Um sismo de magnitude 3.4 foi registado, às 22h50 deste domingo, a 110 km de Peniche, tendo sido sentido nas regiões da Amadora, Sintra, Mafra e Torres Vedras.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o epicentro deste sismo foi localizado a "cerca e 110 km a Oeste-Sudoeste de Peniche".

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) nas regiões de Amadora, Sintra, Mafra e Torres Vedras", pode ler-se numa nota do IPMA.