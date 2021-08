Sismo de 3,6 na escala de Richter sentido em Portimão sem causar danos

O sismo foi sentido com intensidade máxima III no concelho de Portimão © Luís Forra/Lusa

Um sismo de magnitude 3,6 na escala de Richter foi sentido este sábado no concelho algarvio de Portimão, no distrito de Faro, sem causar danos pessoais ou materiais, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O sismo, com epicentro a cerca de 75 quilómetros a sul do Cabo S. Vicente, foi registado às 13h53 deste sábado nas estações da Rede Sísmica do Continente, precisou o IPMA em comunicado.

Segundo o instituto, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Portimão e "não causou danos pessoais ou materiais".

Contactado pela Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro indicou não haver registo de danos pessoais ou materiais relacionados com o sismo.