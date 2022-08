Sismo de 4.5 na escala de Richter sentido em Faro

© Wikimedia Commons

Por Rui Oliveira Costa 14 Agosto, 2022 • 22:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou este domingo um sismo de magnitude 4.5 na escala de Richter a 120 quilómetros a sul de Faro.

O abalo deu-se às 21h20 e o epicentro localizou-se no mar. "O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que pelas 21h20 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 4.5 (Richter) e cujo epicentro localizou-se a cerca de 120 km a sul-sudoeste de Faro", escreve o instituto em comunicado.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Faro e Lagoa (Faro)", complementa.

Em caso de necessidade, o IPMA compromete-se a emitir "novos comunicados".