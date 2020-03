© DR

Por Cátia Carmo 07 Março, 2020 • 21:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um sismo de magnitude de 5,3 na escala de Richter fez tremer a Região Autónoma da Madeira este sábado. O abalo foi sentido por volta das 21h00, segundo o Instituto Superior do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"O epicentro localizou-se a cerca de 40 quilómetros a Sudoeste da Deserta Grande. Foi sentido com intensidade máxima IV/V, na escola de Mercalli, na região de São Martinho, no Funchal", pode ler-se no site do IPMA.

O sismo foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente.