Sismo de magnitude 1,6 sentido na ilha do Pico

Um sismo com magnitude 1,6 na escala de Richter foi registado esta quarta-feira de manhã com epicentro a cerca de quatro quilómetros a nordeste de S. Caetano, na ilha do Pico, nos Açores.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o evento foi registado às 10h23 locais (mais uma hora no continente).

De acordo com a informação disponível até ao momento, "o sismo foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada na Candelária".

"O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário", acrescenta a nota enviada às redações.