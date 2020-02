Braga © Wikimedia Commons

nas estações da Rede Sísmica do Continente.Um sismo de magnitude 2.4 na escala de Richter foi sentido esta manhã em Braga.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o terramoto foi registado pelas estações da Rede Sísmica do Continente às 07h22, com epicentro próximo da cidade de Braga.

Este sismo foi sentido com intensidade máxima II (escala de Mercalli modificada) na região de Braga.

Não há indicação de que tenha provocado danos pessoais ou materiais.