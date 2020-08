Sismo de magnitude 2.4 sentido em Moura e Serpa

© Google Maps

Um sismo de magnitude 2.4 na escala de Richter foi sentido hoje, pelas 14h25, nos concelhos de Moura e Serpa, no distrito de Beja (Alentejo), sem registo de danos pessoais ou materiais até ao momento, informou o IPMA.

Registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, o epicentro deste sismo de magnitude 2.4 na escada de Richter (de base 10) localizou-se a "cerca de 6 km [quilómetros] a Este de Moura", avançou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Moura e Serpa", afirmou o instituto, referindo que, se a situação o justificar, serão emitidos novos comunicados.

De acordo com o IPMA, a localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas, pelo que agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes.