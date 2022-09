Sismo de magnitude 2,5 registado no norte de Portugal

© DR

Um sismo de magnitude 2,5 na escala aberta de Richter foi registado na quinta-feira em Portugal, o segundo no mesmo dia com epicentro perto da localidade espanhola de Zamora, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Até ao momento, o IPMA indicou não ter recebido qualquer informação de que o sismo foi sentido pela população, de acordo com o comunicado do IPMA.

O epicentro localizou-se a cerca de 30 quilómetros a noroeste da cidade de Zamora, noroeste de Espanha, perto do distrito de Bragança, acrescentou.

Pelas 02:43 de hoje, também se tinha registado um sismo, de magnitude 3,4 na escala aberta de Richter, com epicentro a cerca de 30 quilómetros da mesma localidade espanhola.