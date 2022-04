Sismo de magnitude 2,7 sentido na ilha Terceira

Agravamento do estado do tempo em Velas, ilha de São Jorge, Açores, 25 de março de 2022. O arquipélago dos Açores já estava sob aviso amarelo devido às previsões de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”, mas o período foi alargado às ilhas dos grupos oriental (São Miguel e Santa Maria) e central (Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa), deixando de existir para o grupo ocidental (Flores e Corvo).. ANTÓNIO ARAÚJO/LUSA © LUSA

Um sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter e epicentro a cerca de 14 quilómetros a sul de S. Mateus, na ilha Terceira, Açores, foi sentido esta terça-feira em freguesias do concelho de Angra do Heroísmo.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) indica que o abalo foi sentido às 12h29 locais (13h29 em Lisboa) com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada nas freguesias de Santa Luzia e Conceição, concelho de Angra do Heroísmo, ilha Terceira.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição" e, quando há uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é "sentido dentro de casa" e "os objetos pendentes baloiçam", sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve-se no 'site' do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).