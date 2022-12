Sismo de magnitude 3 registado em Coruche

© DR

Um sismo de magnitude 3 na escala de Richter foi registado, esta quarta-feira, em Coruche. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o epicentro do abalo localizou-se a cerca de 18 km a Sul-Sudoeste de Coruche.

Até ao momento não há "nenhuma informação" que confirme que "este sismo tenha sido sentido", afirma o IPMA.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).