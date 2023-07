Sismo de magnitude 3.0 na escala de Richter registado em Ferreira do Zêzere

© Daniel Mihailescu/AFP

Um sismo com magnitude 3.0 na escala de Richter foi registado esta quinta-feira com epicentro a aproximadamente oito quilómetros a sudeste de Ferreira do Zêzere

O abalo foi registado pelas 12h18, a 15 quilómetros de profundidade, informou o Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA).

Este sismo não terá causado danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Ferreira do Zêzere, Abrantes e Tomar (Santarém).

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é "sentido dentro de casa" e "os objetos pendentes baloiçam", sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o IPMA na sua página da internet.