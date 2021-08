Sismo de magnitude 3.0 sentido em Melgaço, Viana do Castelo

© Wikimedia Commons

Por Sara Beatriz Monteiro 17 Agosto, 2021 • 06:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um sismo de magnitude 3.0 na escala de Richter foi registado esta madrugada em Portugal. De acordo com o comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o epicentro do sismo localizou-se a cerca de 16 km a nordeste de Melgaço.

O sismo ocorreu pelas 04h31 e, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais.

O abalo foi sentido em Viana do Castelo, com maior intensidade nos concelhos de Arcos de Valdevez e Melgaço e com menor intensidade no concelho de Paredes de Coura.