Sismo de magnitude 3.1 registado a 55 quilómetros de Faro

Um sismo de magnitude de 3.1 foi registado esta sexta-feira a 55 quilómetros a sul de Faro. O abalo foi registado pelo Instituto do Mar e da Atmosfera às 16h46.

"O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 26-11-2021 pelas 16:46 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 3.1 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 55 km a Sul de Faro", lê-se num comunicado enviado às redações.

Até ao momento, não há indicação de que o abalo tenha sido sentido. A atividade sísmica nesta zona tem sido comum nos últimos meses. Em outubro, o IPMA registou um outro sismo de magnitude 3.3 também ao largo de Faro.