Ilha do Faial © Adelino Meireles/Global Imagens

Por Rita Carvalho Pereira 13 Abril, 2020 • 14:00

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informou que um sismo de magnitude 3,3 na escala de Richter foi sentido, esta manhã, na ilha do Faial.

O abalo aconteceu às 10h32 e teve epicentro a cerca de 30 quilómetros a este do Capelo, na ilha do Faial.

O sismo foi sentido com intensidade máxima na freguesia da Praia do Norte, no concelho da Horta.