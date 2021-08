Sismo de magnitude 3,4 sentido na ilha açoriana de São Miguel

sismo terramoto sismógrafo earthquake © Wikimedia Commons

Um sismo com magnitude 3,4 na escala de Richter foi sentido no início da noite em São Miguel, nos Açores, com epicentro a de 19 km da freguesia Água Retorta, anunciou a Proteção Civil.

Numa nota, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), refere que o sismo "com magnitude 3,4" foi registado às 19h06 locais (20h06 em Lisboa), na sexta-feira.

Segundo a informação disponível até ao momento "o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) na freguesia de Povoação (concelho de Povoação, ilha de São Miguel)".

Foi ainda sentido com intensidade III na freguesia de Furnas (concelho de Povoação, ilha de São Miguel).

"O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação", é acrescentado.