Sismo de magnitude 3.7 sentido no Algarve

17 Março, 2023 • 06:32

Um sismo de magnitude de 3.7 na escala de Richter foi registado às 03h35 desta sexta-feira nas estações da rede sísmica do continente.

O epicentro do sismo localizou-se a quatro quilómetros a nordeste de Albufeira, no Algarve, e não terá causado danos.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo foi sobretudo sentido em Albufeira e Loulé e com menor intensidade nos concelhos de Faro, Lagoa, Portimão e Silves.

No Twitter, vários pessoas dizerem ter sentido o sismo um pouco por todo o Algarve.

Moncarapacho Cerro Azul senti muito no primeiro andar! Muito barulho! Poucos segundos um grande tremor com muito barulho, em seguida um tremor mais leve com barulho quase nulo mas durou mais tempo um minuto +/-. - Júlio_Santos (@DrMisterJULIO6) March 17, 2023

Aqui em Albufeira sentiu-se bem.

Estava a dormir e do nada era cama a abanar por todo o lado, portas a bater e vidros da janela a estalar.

Uma coisa de segundos mas sentiu-se bem... Agora nem consigo dormir :') - João (@EmModoIronia) March 17, 2023

Em Vilamoura foi o suficiente para me acordar. Julgo que tb houve barulho. - jo.and.the.dogs (@bakinginlisbon) March 17, 2023

Sentido em Faro, casa abanou toda. - Rui F (@Nx650Dommie) March 17, 2023