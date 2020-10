Sismo de magnitude 3,7 perto do Cabo Mondego, na Figueira da Foz

© DR

Por Rita Carvalho Pereira 22 Outubro, 2020 • 12:11

Um sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter ocorreu, esta manhã, perto da Figueira da Foz, distrito de Coimbra. De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo, que aconteceu pelas 11h42, teve epicentro a alguns quilómetros a noroeste do Cabo Mondego, a 31 quilómetros de profundidade, no Oceano Atlântico.

"Até à elaboração deste comunicado não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido. Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados"", informou ainda o IPMA.

Embora o IPMA não tenha confirmado que o sismo foi sentido, foram várias as pessoas que, nas redes sociais, partilharam que, de facto, experienciaram a terra a tremer.

Notícia em atualização