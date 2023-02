Sismo de magnitude 4,1 sentido na ilha de Santa Maria nos Açores

© Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

Um sismo de 4,1 na escala de Richter foi sentido na ilha de Santa Maria, em Vila do Porto, São Pedro, Almagreira e Santo Espírito, revelou esta terça-feira a Proteção Civil.

No site do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores informa-se que o abalo foi registado pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), às 22h40 locais de segunda-feira (23h40 em Lisboa), tendo epicentro a cerca de 51 quilómetros a Este de Santo Espírito, na ilha de Santa Maria, situada no grupo Oriental do arquipélago açoriano.