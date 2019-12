Sismo de magnitude 4.6 sentido no Faial. É o quarto nas últimas 24 horas

© Reprodução IPMA

Um sismo com magnitude 4.6 na escala de Richter foi sentido esta sexta-feira no Faial. É o segundo em menos de 12 horas e o quarto em 24 horas, numa zona onde a atividade sísmica se encontra acima dos valores de referência.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o abalo foi registado às 06h47 locais (07h21 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 35 quilómetros a oeste do Capelo.

Foi sentido na freguesia do Capelo com intensidade máxima IV na escala de Mercalli modificada, mas até ao momento não há registo de que tenha provocado danos.

Segundo o IPMA, este é considerado um sismo moderado: "os objetos suspensos baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada duma bola pesada nas paredes. Carros estacionados balançam. Janelas, portas e loiças tremem. Os vidros e loiças chocam ou tilintam. Na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem."

Já na última noite um sismo com magnitude 3,5 na escala de Richter foi sentido no Faial, às 21h21 locais (22h21 em Lisboa), com epicentro a cerca de 32 quilómetros a oeste do Capelo.

Foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) em Capelo e Castelo Branco, concelho da Horta, e com intensidade III na Praia do Norte, Feteira, Cedros, Flamengos, Conceição, Matriz e Angústias.

Na quinta-feira, foram sentidos naquela ilha do grupo central dos Açores outros dois sismos com magnitude superior a 3 na escala de Richter.

Desde 3 de novembro que a zona oeste do Faial tem vindo a registar um aumento da atividade sísmica. Em declarações à TSF em novembro, Rui Marques, presidente do Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores explicou que o arquipélago se encontra "em plena crise sísmica".