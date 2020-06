Sismo de magnitude 4,8 sentido na ilha açoriana de São Miguel

O evento foi sentido com intensidade máxima IV/V na escala de Mercalli Modificada no concelho da Povoação. © Direitos reservados

Um sismo com magnitude 4,8 na escala de Richter foi sentido ao inicio da manhã desta segunda-feira em São Miguel, nos Açores, um evento com epicentro a 19 quilómetros a este/nordeste das Formigas.

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), informa que o sismo foi registado às 07h07 locais (08h07 em Lisboa).

De acordo com a informação disponível até ao momento, o evento foi sentido com intensidade máxima IV/V na escala de Mercalli Modificada nas freguesias de Água Retorta, Faial da Terra, Senhora dos Remédios, Povoação, Ribeira Quente e Furnas, no concelho da Povoação.

O sismo foi ainda sentido com intensidade IV no Nordeste, Achada, Achadinha e Salga, no concelho de Nordeste, e em Ponta Garça, Ribeira Seca, S. Miguel, S. Pedro e Água d'Alto, no concelho de Vila Franca do Campo.

A Proteção Civil refere ainda que o sismo também sentido com intensidade III/IV na Ribeira Chã, Água de Pau, Santa Cruz, Nossa Senhora do Rosário e Cabouco, no concelho de Lagoa, e Lomba de S. Pedro, Lomba da Maia, Maia, São Brás, Porto Formoso, Ribeirinha, Ribeira Seca, Rabo de Peixe e Pico da Pedra, no concelho da Ribeira Grande.

"Este evento foi ainda sentido com intensidade III/IV no Livramento, S. Roque, Fajã de Baixo, Fajã de Cima, S. Pedro, S. Sebastião e Santa Clara, no concelho de Ponta Delgada", lê-se no comunicado enviado às redações, acrescentando que o sismo foi sentido com intensidade III nas Feteiras, Candelária, Ginetes, Santa Bárbara e Capelas, no concelho de Ponta Delgada.

De acordo com a Proteção Civil dos Açores, "o CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário".