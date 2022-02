Sismo de magnitude 5,0 na escala de Richter na Madeira sentido em Câmara de Lobos

Este abalo foi sentido com intensidade máxima V no concelho de Câmara de Lobos © Wikimedia Commons

Um sismo de magnitude 5,0 na escala de Richter foi sentido esta quarta-feira no concelho de Câmara de Lobos, na ilha da Madeira, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adianta que o sismo teve o seu epicentro a 35 km a sul do Funchal e foi registado às 04h32 desta sexta-feira nas estações da Rede Sísmica do Continente. Daniela Henriques, do IPMA, relata alguns dos sinais que foram detetados: "Os copos a abanar, os candeeiros, alguma mobília, o estremecimento do solo."

Este abalo foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli modificada) no concelho de Câmara de Lobos.

Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Funchal, Machico, Ribeira Brava e Santa Cruz, na ilha da Madeira.

O IPMA tinha informado anteriormente que o sismo tinha tido uma magnitude de 5,2 na escala de Richter, mas, entretanto, atualizou para 5,0.

A Câmara Municipal do Funchal, informou, em comunicado divulgado às 05h33 que não tinham sido registadas ocorrências relacionadas com o abalo.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

De acordo com o IPMA, a intensidade V da escala de Mercalli modificada significa que o abalo "foi sentido fora de casa, as pessoas são acordadas, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados, as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, os estores e os quadros movem-se e os pêndulos dos relógios param ou iniciam ou alteram o seu estado de oscilação".