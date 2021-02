Sismo de magnitude 3.5 registado em Rio Maior. Abalo sentido em Lisboa, Leiria e Santarém

© IPMA

Um sismo de magnitude 3.5 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira à noite (22h08) em Rio Maior, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O epicentro localizou-se a oito quilómetros a norte da cidade do distrito de Santarém.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos (Leiria) e Torres Vedras (Lisboa). Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Loures, Oeiras (Lisboa) e Sardoal (Santarém)", lê-se numa nota do IPMA.

Na página do IPMA na rede social Twitter, vários utilizadores disseram ter sentido o abalo sísmico em concelhos como Alcobaça, Alenquer ou Cadaval, entre outros.