Sismo na Turquia registado em estação sísmica portuguesa

© Omar HAJ KADOUR / AFP

Por Carolina Rico 06 Fevereiro, 2023 • 14:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O forte sismo que esta segunda-feira atingiu a Turquia e a Síria também foi registado em Portugal, na estação sísmica de Moncorvo.

Segundo o instituto sismológico americano USGS, um primeiro terramoto de magnitude 7,8 ocorreu a meio da noite, às 04h17 locais (01h17 hora de Portugal continental), a cerca de 60 quilómetros da fronteira com a Síria, e a uma profundidade de cerca de 17,9 quilómetros.

De acordo com o comunicado enviado às redações pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as ondas de choque também foram registadas no sismógrafo de Moncorvo.

© IPMA

"Este sismo foi sentido com uma intensidade máxima de IX, o que representa um nível de vibração classificado como violento com danos potenciais muito significativos", descreve o IPMA.

O terramoto provocou ainda um pequeno tsunami, registado nos marégrafos de Iskenderun e Erdemli na Turquia com uma amplitude máxima da onda de 20 cm.