Sismos e alertas de tsunami no Pacífico, Entre-os-Rios 20 anos depois e outros destaques TSF

A Nova Zelândia sofreu, em menos 24 horas, três sismos de magnitude acima de 7 na escala de Richter e está, de momento, a braços com um alerta de tsunami que abarca também os restantes países com costas no Pacífico. As autoridades neozelandesas já ordenaram a retirada, para terrenos elevados, das pessoas próximas à costa, na Baía das Ilhas, Whangarei, Matata, Tolaga Bay e Ilha de Great Barrier.

Em Portugal vive-se um aniversário sombrio: a queda da ponte de Entre-os-Rios foi há 20 anos. A TSF foi ao local ouvir quem, passadas duas décadas, ainda tem uma grande ferida por cicatrizar. Manuel Gonçalves sabe que o corpo do filho foi recuperado, mas nunca o viu.

Paulo Teixeira, então autarca de Castelo de Paiva, não queria acreditar no que via. Foi dos primeiros a chegar ao local há 20 anos e ainda hoje se lembra da "velocidade louca" a que a água do rio corria. Dos 59 mortos, só os corpos de 23 foram recuperados.

Na pandemia, e embora os números estejam a melhorar, Portugal não pode aliviar esforços. O alerta é do epidemiologista Manuel Carmo Gomes, que avisa que o país pode enfrentar uma nova vaga de contágios, quando entrar na fase de desconfinamento, devido à maior transmissibilidade das novas variantes.

Com a corrida às autárquicas a ganhar força, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, em entrevista à TSF e ao DN, levantou o véu em relação ao candidato que os comunistas deverão apresentar em Lisboa. Fica aqui parte da entrevista, sendo que poderá ouvir ou ler na íntegra, na antena e no site da TSF, a partir das 23h00 do próximo sábado.

Depois de ter sido apresentado na última semana por Rui Rio como candidato à câmara de Lisboa, Carlos Moedas explicou hoje de viva voz o que o leva a entrar na disputa: "O meu projeto de vida é ser presidente da Câmara de Lisboa."

O Governo australiano reconheceu, esta quinta-feira, a extinção de mais 13 espécies endémicas - 12 mamíferos e um réptil. Assim, estão extintos mais de 10% dos 320 mamíferos terrestres que viviam na Austrália em 1788: nenhum outro país tem registo de tantas espécies de mamíferos extintas nos últimos dois séculos.

Do Brasil chegam boas notícias de alguém que esteve envolvido no desastre aéreo da Chapecoense. Um dos sobreviventes da queda do voo, Erwin Tumiri escapou, esta terça-feira, a um acidente rodoviário com um autocarro que capotou e caiu num precipício com mais de 150 metros de profundidade, na Bolívia. Morreram 21 pessoas.