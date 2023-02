Sismos na Turquia e Síria fazem mais de sete mil mortos, chuva e neve regressam e outros destaques TSF

© Sedat Suna/EPA

O número de vítimas mortais dos sismos na Turquia e Síria ultrapassou os sete mil mortos e 35 mil feridos.

Quase 30 horas depois da catástrofe, um desfecho feliz que alenta o ânimo dos operacionais: uma bebé de seis meses, Ayse, foi resgatada com ferimentos ligeiros do monte de entulho que restou da casa onde vivia, assim como a sua mãe, Hulya.

Dois elementos da corporação de Bombeiros Voluntários de Albufeira e o cão Axe, treinado para procurar pessoas soterradas em situação de catástrofe, vão juntar-se a um grupo espanhol de resgate que já se encontra na Turquia. "Há seis operacionais espanhóis e três cães que já se encontram na região de Adana, muito próximo do epicentro do sismo", conta à TSF o comandante da corporação.

Por cá, o BE propôs esta terça-feira um controlo dos preços das rendas para limitar a especulação no mercado de arrendamento, um projeto de lei que segundo o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, estará em debate público durante dois meses.

Do lado do PSD, Luís Montenegro acusou o presidente do Parlamento de ser "o maior cúmplice político do Chega" e reafirmou que pretende ser "alternativa de Governo" e não se "distrair com as conversas que interessam ao PS".

Desde o ano passado que cada segundo conta para a Confederação do Turismo de Portugal. Cada segundo que o país perde por não ter um novo aeroporto para servir Lisboa. O alerta passou a estar inscrito num painel e num contador digital junto à Segunda Circular, em Lisboa.

Dentro da população migrante que vive na Mouraria, 36% vive com não familiares e 2% admite mesmo partilhar casa com mais de 25 pessoas, conclui um estudo recente da associação Renovar a Mouraria. À TSF, Inês Andrade, gestora de projetos da associação, acredita que a realidade ainda é pior do que demonstram esses números.

A BP juntou-se ao grupo das petrolíferas que registaram lucros recorde em 2022. Depois da Shell, a petrolífera britânica apresentou 25,7 mil milhões de euros, mais do dobro do lucro registado no ano anterior e o segundo maior de sempre.

O ministro da Saúde afirmou à TSF que em princípio não vai ser necessário condicionar as férias dos profissionais de saúde em agosto, durante a Jornada Mundial da Juventude.

E considera a instalação no Porto de um centro de excelência para as novas tecnologias e empreendedorismo na área da saúde, por parte da Organização Mundial da Saúde, de "enorme importância" para Portugal.

No que toca à meteorologia, o tempo em Portugal continental vai ser condicionado até quinta-feira por uma "região depressionária complexa", com regresso de chuva forte, em especial na região sul, e neve.

No Dia Europeu da Internet Mais Segura, a PSP alerta para tentativas de burla que circulam na rede WhatsApp com as mensagens "Olá Pai" ou "Olá Mãe". A história passou-se com Orlanda Rodrigues. Há cerca de dois meses começou a receber mensagens no telemóvel, supostamente da sua filha. "Comecei a receber uma mensagem a dizer 'Mãe, sou a Teresa, o meu telefone ficou sem bateria e se quiseres falar comigo liga para este número'", lembra à TSF.