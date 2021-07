Sismos registados na ilha de São Miguel. Um deles com magnitude 3,7

Foi sentido com intensidade máxima V na escala de Mercalli Modificada nas freguesias de Povoação © Eduardo Costa/Lusa

O Centro de Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) registou às 16h29 (17h29 de Lisboa) um evento com magnitude 3,7 na escala de Richter, em São Miguel, para além de outros dois anteriores.

Segundo um comunicado do Serviço Regional da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, o epicentro localizou-se a cerca de sete quilómetros da Ribeira Quente, concelho da Povoação.

Foi sentido com intensidade máxima V na escala de Mercalli Modificada nas freguesias de Povoação, Nossa Senhora dos Remédios e Furnas, no concelho da Povoação.

O CIVISA já tinha registado às 14h24 um outro evento com magnitude 3,4 na Escala de Richter, com epicentro a cerca de nove quilómetros do Faial da Terra, concelho da Povoação.

De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada nas freguesias de Povoação, Nossa Senhora dos Remédios e Ribeira Quente, no concelho da Povoação.

O evento foi ainda sentido com intensidade III nas freguesias de Faial da Terra e Furnas, ainda no concelho da Povoação, e na freguesia de Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo.

Também às 14h59 foi registado um outro evento com magnitude 2,7 na escala de Richter e epicentro a cerca de 12 quilómetros do Faial da Terra,no concelho da Povoação.

O sismo foi sentido com intensidade máxima III na Escala de Mercalli Modificada nas freguesias de Povoação e em Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo.