Sites da SIC e do Expresso alvo de "aparente ataque informático", confirma Impresa

© DR

Por Carolina Quaresma 02 Janeiro, 2022 • 11:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os sites do jornal Expresso e da SIC, que pertencem ao grupo Impresa, estão indisponíveis e poderão ter sido alvo de um ataque informático.

"Os dados serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de cloud (AWS) entre outros tipos de dispositivos. O contacto para o resgate está abaixo", pode ler-se numa mensagem do Lapsus Group, quando se tenta entrar, por exemplo, no site da SIC.

Numa publicação na rede social Twitter, o grupo confirma que "os sites do EXPRESSO e da SIC, bem como algumas das suas páginas nas redes sociais, estão temporariamente indisponíveis, aparentemente alvo de um ataque informático, e que estão a ser desencadeadas ações no sentido de resolver a situação".

A notícia tinha sido avançada esta manhã pela CNN Portugal, que referiu que "os 'sites' do jornal português Expresso e da SIC e SIC Notícias foram atacados por um grupo de 'hackers', conhecido como o Lapsus Group, na madrugada deste domingo, que exigem o pagamento de um resgate para a desbloquear o acesso".

De acordo com a estação, "o 'site' da revista Blitz também foi afetado pelo ataque 'ransomware'".