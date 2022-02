"Situação controlada." Hospital São João avalia possível ligação entre miocardite e Covid-19 em bebé ligado ao ECMO

© José Carmo/Global Imagens

O Hospital de São João está a investigar a existência de uma ligação entre o teste positivo à Covid-19 da criança de 13 meses que está ligada ao ECMO e o quadro clínico "compatível com a existência de uma miocardite", explicou este sábado a diretora clínica do Hospital de São João, Maria João Baptista.

Após ter sido ligado a ventilação mecânica, o "bebé foi ficando estável", estando a "equipa clínica a prestar todos os cuidados de que necessita".

"Posso dizer que a situação está controlada", acrescentou em declarações aos jornalistas no local, explicando que o bebé estava "clinicamente muito doente" quando entrou no hospital, com "arritmias cardíacas muito difíceis de controlar". A criança acabaria por entrar em "choque cardiogénico, o coração deixou de ser capaz de assegurar a circulação do sangue no corpo", tendo sido então colocado em ECMO.

O bebé já tinha apresentado um quadro de febre, durante o qual testou negativo à Covid-19, mas quando foi levado de novo ao hospital acabou por testar positivo, pelo que a situação "parece tratar-se de uma infeção por Covid-19 com quadro de miocardite".

"Esta parece ser a causa mais provável, mas há outras miocardites provocadas por outros vírus e neste momento estamos a pesquisar", explicou Maria João Baptista.

"Temos de procurar outras causas para ter a certeza absoluta de que efetivamente o que aconteceu foi uma miocardite associada à Covid-19", ressalvou, através de uma série de estudos que permita perceber se o bebé tinha "outra doença que não era conhecida" e que, perante a infeção por SARS-CoV-2, tenha "desencadeado o processo".

Aos pais portugueses, Maria João Baptista assegurou que a existência de infeções desta gravidade é "muito rara", em especial em bebés "tão pequenos".

A TSF está a tentar perceber, junto da Direção-Geral da Saúde, a existência de outros casos de crianças positivas para Covid-19 e que tenham necessitado de apoio de um ECMO.