Mais de 200 pessoas retiradas de matadouro em Mafra após fuga de amoníaco

No local estiveram 14 veículos e 37 operacionais © Maria João Gala/Global Imagens (arquivo)

Por TSF/Lusa 26 Junho, 2023 • 16:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma fuga de amoníaco obrigou ao fecho do Centro de Abate de Suínos do Oeste, em Milharado, no concelho de Mafra, e à retirada de mais de 200 trabalhadores, mas segundo os bombeiros da Malveira, a empresa já está em condições de retomar a atividade.

O acidente "resultou de uma rutura numa conduta, que provocou uma fuga de amoníaco e obrigou à evacuação da empresa", disse à Lusa o comandante dos Bombeiros da Malveira, Miguel Oliveira, que acrescentou que o alerta foi dado às 10h20 desta segunda-feira

Apesar de a situação estar controlada, o segundo comandante dos Bombeiros da Malveira, Carlos Martinho, explicou, em declarações à RTP, que foi necessário retirar mais de 200 trabalhadores do edifício. Sete dessas foram avaliadas por equipas médicas no local da ocorrência e outras duas, com ferimentos ligeiros, foram transportadas para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

No total, foram contabilizados 232 funcionários e à chegada dos Bombeiros, "já se encontrava a decorrer a evacuação".

Ouça as declarações de Carlos Martinho 00:00 00:00

No local estiveram presentes "14 veículos" e "37 operacionais", com elementos da "Proteção Civil de Mafra, a GNR da Malveira, a SMAS [Serviços Municipalizados de Água e Saneamento] de Mafra e uma equipa especializada".

De acordo com o comandante, ainda não são conhecidas as causas da rutura, mas "a situação está controlada e a empresa do distrito de Lisboa está em condições de retomar a laboração ainda hoje [segunda-feira]".