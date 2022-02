"Situação controlada." Marta Temido admite que pandemia entrou numa nova fase

A ministra da Saúde, Marta Temido © António Cotrim/Lusa

Marta Temido conclui que a reunião com os especialistas no Infarmed, esta quarta-feira de manhã, permitiu perceber o que já se vinha a suspeitar pelo acompanhamento da evolução dos serviços de saúde: a pandemia entrou numa nova fase.

"Com um risco efetivo de transmissão abaixo de 1. Porém, o número de novos casos está ainda num patamar elevado. A situação está controlada, que nos permite olhar com expectativa para o que aí vem. Devemos manter a vigilância, um acompanhamento atento, até por força do eventual aparecimento de uma nova variante e questões da efetividade vacinal. Dentro deste contexto podemos considerar que é uma nova fase", explicou.

A ministra da Saúde lembrou também que os especialistas sublinharam que Portugal ultrapassou a quinta vaga "com muito menos restrições do que em ondas anteriores e do que outros países".

Para o Conselho de Ministros, a responsável pela pasta da saúde prevê que o Governo discuta a alteração do paradigma de testagem "para uma testagem mais focada, como já tivemos no passado", a aquisição de novos fármacos e novas medidas legislativas.

"Há novos fármacos a surgir e que têm um efeito muito promissor e seguro no debelar da doença grave e há medidas legislativas, de política, as máscaras, os certificados, as lotações", afirmou Marta Temido.

As medidas de saúde pública, que tocam em assuntos como o número de dias que uma pessoa positiva tem de ficar em isolamento, vão ficar para a Direção-Geral da Saúde.

"Até medidas relacionadas com aquilo que é a organização dos circuitos em termos de atendimento dos doentes. A Direção-Geral da Saúde está com os seus peritos a fazer esta reflexão para a ter pronta", esclareceu a ministra da Saúde.

Por fim, Marta Temido admitiu que o país fica "mais aliviado" de cada vez que ultrapassa uma onda e aconselhou os portugueses a aprenderem a lidar com "alguma incerteza".

