Situação de alerta de incêndios prolongada até terça-feira

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita

A situação de alerta em Portugal continental foi prolongada até terça-feira à noite devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, anunciou este domingo o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

O ministro falava no final de uma reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional, em Carnaxide, Oeiras, onde estão todos os agentes de proteção civil.

O Governo declarou na quinta-feira, 16 de julho, a situação de alerta em Portugal Continental entre as 00h00 de sexta-feira e as 23h59 deste domingo, devido às previsões meteorológicos que apontavam para um "significativo agravamento do risco de incêndio rural".