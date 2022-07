Situação de alerta em Portugal termina. Restrições passam a ter caráter regional

© Lusa

O anúncio foi feito pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, no final da reunião realizada na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide.

Foi decidida dar por finda a situação de alerta em todo o território continental. A partir de agora, as restrições passam a ter caráter regional e de acordo com a classificação do risco de incêndio rural", referiu o ministro, sublinhando que "todo o dispositivo da Proteção Civil vai manter-se no terreno com a capacidade máxima".

A decisão foi tomada depois de terem sido ouvidos os ministros da Defesa Nacional, Agricultura, Ambiente, Saúde, presidente do Instituto do Mar e da Atmosfera e presidente da Proteção Civil.

A decisão teve por base a descida da temperatura e a subida da humidade prevista para os próximos dias. O ministro José Luís Carneiro disse ainda que a decisão será reavaliada no próximo domingo.

Dados provisórios do Instituto Nacional da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) apontam para mais de 40 mil hectares de área ardida.